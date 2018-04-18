اقتراح روسي بتغيير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لجعل المعلومات أكثر انغلاقا

اقترح الوفد الروسي إلى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، تغيير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لجعل المعلومات عن المواد السامة أكثر انغلاقا.