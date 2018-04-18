مركز المصالحة الروسي في سوريا ينفي أنباء إصابة ضابط روسي في دوما

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اليوم الأربعاء، أن الأنباء المزعومة عن إصابة ضابط روسي في دوما ليست صحيحة، وأنه خلال الاشتباك أصيب عنصر أمن سوري.

© REUTERS / REUTERS/Omar Sanadiki الفريق الأمني الأممي يتعرض لإطلاق نار في دوما

دمشق — سبوتنيك . وجاء في بيان المركز: "أنباء الصحيفة الروسية "كومرسانت" حول إصابة ضابط روسي في دوما ليست صحيحة".

وأضاف البيان: "نتيجة الاشتباك أصيب بجروح طفيفة ضابط أمن سوري. لم يكن هناك عسكريين روس في مكان الحادث".

وفي وقت سابق، أكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو انسحاب فريق الاستطلاع إلى دمشق بعد إطلاق نار ووقوع انفجار لدى محاولته دخول مدينة دوما في الغوطة الشرقية

وقال أوزمجو في بيان، اليوم الأربعاء، إن "فريق الاستطلاع انسحب إلى دمشق، بعد تعرضه لإطلاق نار ووقوع انفجار، لدى محاولته دخول مدينة دوما"، متابعا "لا نعرف متى يمكننا دخول دوما وسط المخاطر الأمنية الحالية".

وأضاف أوزمجو "ستواصل الإدارة الأممية للأمن والسلامة العمل مع الحكومة السورية، والمجلس المحلي لمدينة دوما، والشرطة العسكرية الروسية، لتقييم الوضع الأمني"، موضحا "لا يمكننا بطبيعة الحال دخول دوما إلا بعد الحصول على موافقة من خبراء الأمن والسلامة الأمميين".