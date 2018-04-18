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00:45 19 أبريل/ نيسان 2018
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    الضربة الثلاثية على سوريا

    الولايات المتحدة توجه اتهاما خطيرا لروسيا

    © REUTERS / HANDOUT
    روسيا
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    أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، اليوم الأربعاء، أن مرتزقة روس حاولوا مؤخراً، مهاجمة المواقع الأمريكية في سوريا.

    واشنطن — سبوتنيك. وجاء في كلمة ميتشل أمام لجنة الشؤون الدولية للكونغرس: "إن تدخلهم [الروس] المتهور في سوريا ودعم نظام الأسد رفع مخاطر المواجهة مع الغرب. وأحد الأمثلة على هذا السلوك كان الهجوم الفاشل للمرتزقة الروس في سوريا مؤخرا".

    الغوطة الشرقية
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    مركز المصالحة الروسي في سوريا ينفي أنباء إصابة ضابط روسي في دوما
    وتابع: "نحن نصر على أن تكون روسيا شريكاً بناء في هذه العملية، وتعمل على إجلاس الأسد إلى طاولة الحوار. وحتى الآن تتجاهل روسيا هذه الدعوات وتقوض عملية جنيف".

    وشدد ميتشل على أن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع روسيا في سوريا، ولكنها مستعدة لاستخدام القوة إذا لزم الأمر.

    وقال بهذا الخصوص: "نحن ندعم قنوات منع نشوب النزاع، من أجل تجنب التصادم في مجال قتالي صعب تضيق حدوده، وهذه الجهود تسمح بتقليل خطر الخطأ أو سوء الفهم".

    وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة"، لكنها "مستعدة لاستخدام القوة المناسبة لحماية نفسها".

    وفي سياق متصل، لفت ميتشل، إلى أن الأهداف الاستراتيجية لدى موسكو وواشنطن في سوريا لا تتوافق، مشيرا: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لروسيا مشاطرة أية أهداف استراتيجية أمريكية في سوريا. موسكو تعلن عن الرغبة في هزيمة داعش ولكنها توجه قنابلها ضد من يقاتل النظام، وحتى المدنيين. وتقول إنها تريد سوريا مستقرة، ولكنها تدمر عملية جنيف عبر توجهات معينة، مثل عملية أستانا، حيث كانت موسكو تملي جدول الأعمال، وهذا ما ساهم بشكل فعال في انتشار النفوذ الإيراني في سوريا وفي المنطقة بأسرها".

    كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بتنظيم "داعش" الإرهابي في كل من سوريا والعراق، خلال "أيام أو أسابيع قريبة" وسيضعون حدا للنفوذ الإيراني.

    وخلص ميتشل بالقول "خلال الأيام أو الأسابيع القريبة، الولايات المتحدة وحلفاؤها سيضعفون ويهزمون "داعش"، وسنعمل على دعم سوريا مستقرة وسنحد من انتشار النفوذ الإيراني".

    هذا وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فجر اليوم 14 نيسان/ أبريل الجاري هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، يزعمون أنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية، متهمة دمشق باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية.

    وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ضرب الولايات المتحدة وحلفائها منشآت عسكرية ومدنية في سوريا دون تفويض من مجلس الأمن، يعتبر انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

    انظر أيضا:

    واشنطن لا تسعى لمواجهة روسيا في سوريا "لكنها مستعدة لاستخدام القوة إذا دعت الضرورة"
    مركز المصالحة الروسي في سوريا ينفي أنباء إصابة ضابط روسي في دوما
    تفاصيل جديدة حول ضرب إسرائيل لمطار التيفور في سوريا
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