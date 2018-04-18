عضو مجلس الدوما يعلق على تصريحات أمريكا عن هجوم "مرتزقة روس" في سوريا

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كراسوف، اليوم الأربعاء، أن التصريحات الأمريكية حول محاولات "مرتزقة روس" مزعومة، مهاجمة المواقع الأمريكية في سوريا، هي معلومات مضللة أخرى.

موسكو — سبوتنيك. وقال كراسوف لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ويس ميتشل، التي زعم فيها أن" مرتزقة روس" حاولوا مؤخراً، الهجوم على مواقع القوات الأمريكية في سوريا: "هذا تضليل آخر من زملائنا الغربيين، لهدف واحد، هو في هذه الحالة، تشويه صورة روسيا".

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وفي وقت سابق، أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا عن "هجوم غير مبرر" على مقر "قوات سوريا الديمقراطية" من قبل جماعات مسلحة موالية للحكومة السورية، على مسافة ثمانية كيلومترات إلى الشرق من الخط المتفق عليه لمنع التصعيد، على نهر الفرات، في محافظة دير الزور.

وأشارت رسالة لقيادة التحالف إلى أن ضربات انتقامية قد استخدمت لصد الهجوم وأعمال العدوان ضد الشركاء المشاركين في القتال ضد مجموعة "داعش" (المحظورة في روسيا).

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن نحو 100 من مقاتلي القوات السورية الموالية للحكومة، قتلوا.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت مقتل خمسة أشخاص روس نتيجة لضربة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، ولكن جنسيتهم بحاجة إلى تأكيد. وأضافت زاخاروفا، أن الحديث لا يدور عن عسكريين روس.