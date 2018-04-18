خبير: المادة التي سمم بها سكريبال صنعت في الغرب

أكد رئيس مركز الدراسات حول حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في وزارة التجارة الروسية، فيكتور خولستوف، أن المادة الكيميائية التي سمم بها كل من سيرغي سكريبال وابنته يوليا صنعت في أحد المختبرات الغربية.

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN روسيا تدعو مجموعة السبعة الكبار إلى عدم نشر معلومات مشكوك بها حول قضية سكريبال

موسكو — سبوتنيك. وقال خولستوف في كلمة نشرها على "يوتيوب": "مشكلة مواد "نوفيتشوك" انتشرت في المختبرات الغربية بشكل واسع، ويمكن التأكيد أنه ما لا يقل عن 20 مخبرا يجرون أعمالا مرتبطة بمواد "نوفيتشوك"، وكل ما يتعلق بـ ""نوفيتشوك" وغيره يجب البحث عنه في الدول الغربية".

وأردف قائلا: "يمكن التأكيد بقدر كبير من الثقة بأنه تم إنتاج هذه المادة في أحد هذه المعامل".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل أيام، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد فقط التركيبة الكيميائية للمادة، التي تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا، مشيرا إلى أن هذه المادة غير واردة في قائمة الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وأضاف لافروف، الجمعة الماضية 13 أبريل/ نيسان: "قيل إن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكدون استنتاجات لندن حول التركيبة الكيميائية لهذه المادة، وبدأ سياسيون مثل بوريس جونسون مجددا بتشويه الحقائق، والتصريح بأن بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعني دعم كل استنتاجات بريطانيا دون استثناء".

وتابع لافروف: "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت فقط التركيبة الكيميائية للمادة، وفي الجزء السري، تستعرض المعادلة التفصيلية الطويلة لهذه المادة".