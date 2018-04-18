روسيا تعتزم تسليم "حظر الأسلحة الكيميائية" أسئلة أضافية بشأن سكريبال

أعلن رئيس مركز الدراسات حول حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في وزارة التجارة الروسية، فيكتور خولستوف، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان، أن روسيا تعتزم تسليم أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قائمة من الأسئلة الإضافية بقضية تسمم عقيد الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري.

© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد أن سكريبال تسمم بغاز "أ-234"

موسكو — سبوتنيك . وقال خولستوف في مؤتمر صحفي:

نعتزم تسليم قائمة أسئلة محددة بعد نتائج مناقشات اليوم بالمجلس التنفيذي لهذه المشكلة.

وعُقد، اليوم الأربعاء، بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة مكرس لمسألة تسمم عقيد الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

ومن جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.