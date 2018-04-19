بيسكوف: روسيا تعمل في ظروف المظاهر العدوانية من قبل الغرب

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المظاهر غير الودية والعدوانية ضد روسيا من قبل الغرب مستمرة، وهي الواقع، الذي تضطر روسيا للعمل فيه.

© REUTERS / SANA بيسكوف يرد على سؤال حول إعلام روسيا بالغارة على سوريا

وقال بيسكوف للصحفيين: "أنا لا أتحدث عن "العواصف" المختلفة، لكن هناك مظاهر غير ودية، وهي مستمرة ولا يمكن استثناؤها مستقبلا… بالنسبة لنا هذا هو الواقع، الذي نعمل فيه، مستندين في المقام الأول على مصالحنا الخاصة".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان تأجيل الولايات المتحدة للعقوبات الجديدة ضد روسيا "عاصفة تجاوزها الجانب الروسي": "لا أحبذ الحديث عن "العاصفة". يمكن القول، المظاهر غير الودية أو العدوانية ضد روسيا مستمرة. إننا نسمع تصريحات مختلفة من عدة عواصم، وخاصة واشنطن، لا تسمح لنا بالحصول على استنتاج موحد حول المقصود منها".