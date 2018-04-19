بوغدانوف: الإرهابيون يعيقون وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن المسلحين يعيقون وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما السورية.

موسكو — سبوتنيك . وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان الخطر مازال قائما على البعثة: "كما تظهر الأحداث، فإن الخطر قائم للأسف".

وأضاف: "هناك مسلحون يرهبون المواطنين، بما في ذلك، يعيقون عمل ممثلي المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. أحدهم لا يريد أن يكون هناك تحقيق موضوعي ومهني".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنه لا بد من زيارة جديدة لخبراء الأمم المتحدة إلى مدينة دوما قبل دخول المفتشين إليها.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الأربعاء، أنه سيتم إرسال فريق أمني جديد للأمم المتحدة إلى مدينة دوما السورية. وقال في مؤتمر صحفي، إنه "سيتم إرسال فريق أمني جديد للأمم المتحدة إلى مدينة دوما السورية لتقييم الوضع قبل أن يبدأ مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إجراء تحقيقهم".