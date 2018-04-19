بوغدانوف: العمل مستمر على تشكيل لجنة دستورية في إطار التسوية السورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن العمل مستمر على تشكيل لجنة دستورية في إطار التسوية السورية والخارجية الروسية بانتظار النتائج.

موسكو — سبوتنيك . وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك":" العمل مستمر، والتواصل يجري. وبناء على نتائج سوتشي ، تم إجراء اتصالات نشطة للغاية مع جميع الأطراف، وفي المقام الأول مع سوريا".

وأشار بوغدانوف بشكل خاص إلى الاتصالات التي أجريت بين روسيا وحكومة الجمهورية العربية السورية في هذه المسألة، مضيفا: "نحن في انتظار النتائج".

وفي سياق متصل بحل الأزمة السورية، أعلن بوغدانوف أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، سيبحثان خلال لقائهما المرتقب غدا، سيحثان الوضع في سوريا في ظل ضربات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا.

وقال لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان لافروف ودي ميستورا سيبحثان الأوضاع في دوما السورية: "بالطبع".

وأضاف: "سيكون هناك لقاءان لدي ميستورا غدا: مع لافروف وشويغو. سيجري بحث كل مجموعة المسائل، لأن كل المسائل مترابطة بشكل أو بآخر".

وذكر بوغدانوف بأنه التقى مؤخرا بدي ميستورا على هامش قمة جامعة الدول العربية، وتابع قائلا: "أكد لي رغبة كبيرة بالحضور إلى موسكو للتشاور، لتحليل الأوضاع المترتبة في ظل الضربات على سوريا، التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".