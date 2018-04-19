بوتين يبحث سوريا مع مجلس الأمن الروسي على ضوء العدوان الثلاثي عليها أخيرا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، وكذلك المشاكل الداخلية، وعلى وجه الخصوص، تدابير لمنع الفيضانات وحرائق الغابات.