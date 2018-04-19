دولتان عربيتان تعتزمان شراء مروحيات روسية مسيرة (صور)

قال المدير العام لمكتب التصميم "مروحيات روسيا" ألكسندر أوخونكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن دولتين عربيتين تعتزمان شراء المروحية المسيرة الجديدة "في آر تي300".

© Sputnik . Vitaliy Ankov "مروحيات روسيا" تكشف خططها لعام 2018

ووفقا لأقواله فإن المروحية لا تحتاج إلى تعديلات خاصة للعمل في المناخ الحار. وأضاف "هناك حاجة فقط لنظام تبريد إضافي، أما الهيكل والبراغي فقد صممت بحيث لا تتأثر بالرمل أو الغبار. وتمت حماية البراغي بصفيحة معدنية، حتى لا تتأثر بالحجارة المتطايرة".

وسيتم الانتهاء من صنع المروحية المسيرة بحلول نهاية عام 2019. وأشار المدير العام إلى أن الحصول على طلبات شراء 100 مروحية من جهات مختلفة.

وقد صممت مروحية "في آر تي300" المسيرة الجديدة للأغراض المدنية، مثل مراقبة سطح الأرض وخطوط الطاقة وخطوط أنابيب النفط ونقل البضائع. ويشكل وزن المروحية 300 كغ. وتتمكن من نقل 70 كغ. ويصل مداها إلى 150 كم ومدة الرحلة إلى 5 ساعات.