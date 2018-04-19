موسكو: طرد واشنطن للدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة خطوة غير مسؤولة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر قرار الولايات المتحدة الأمريكية حول طرد الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية الروسية العامة خطوة غير مسؤولة.

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN موسكو تستدعي السفير الأمريكي لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين

وأوضحت أن "أحد مباني القنصلية العامة، هو ملك لروسيا، ورغم ذلك تم مطالبتنا بمغادرته يوم 24 أبريل، وبذلك يمكن إضافته إلى 5 مواقع دبلوماسية أخرى صادرتها السلطات الأمريكية".

وكانت واشنطن وعدد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، قد قررت طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية اتهام موسكو بالتورط في محاولة قتل العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وهو ما تنفيه موسكو، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورط روسيا في القضية.