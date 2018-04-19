موسكو: المعارضة السورية و"النصرة" وبدعم أمريكي تحاول إقامة حكم ذاتي جنوبي سوريا

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "رأيت هذه التعليقات. يمكنني القول أننا نمتلك هذه المعلومات. يمكنني القول أنه فعلا المعلومات التي ذكرتها صحيحة ونحن نرصد هذه التوجهات".
وأعلن مصدر دبلوماسي عسكري، اليوم الخميس 19 أبريل/ نيسان، أن مسلحي "جبهات النصرة" و"الجيش السوري الحر" يوسعان سيطرتهم للأراضي الوقعة تحت هيمنتهم في جنوب سوريا لإنشاء حكم ذاتي تحت رعاية الولايات المتحدة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن المسلحين يخططون لشن هجوم منسق على القوات الحكومية في جميع المحافظات الجنوبية الثلاث، لتخدم مزاعمهم بأن القوات الحكومية تنتهك نظام "تخفيف التصعيد"، فضلا عن اتهامها بعمل استفزازي باستخدام "الكيميائي"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحارب المسلحين بل تزود المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم "بالمساعدات الإنسانية".
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