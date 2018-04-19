الناتو: حادث سالزبوري لا يحتاج لتفعيل الفقرة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن حادث محاولة قتل العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال، لا يحتاج لتفعيل الفقرة الخامسة من ميثاق "الناتو" حول التعاون المشترك".

© AFP 2018 / Mandel Ngan / AFP أمريكا: نعتقد بأن تحقيقات قضية سكريبال تؤكد صحة اتهامات لندن لموسكو

موسكو- سبوتنيك وأوضح الأمين العام "حادث سالزبوري لا يحتاج لتفعيل الفقرة الخامسة من ميثاق الناتو حول الدفاع المشترك".

وأضاف ستولتنبرغ، في كلمة أمام جامعة لايدانا في لاهاي، "يجب على الناتو الرد بشكل كاف ومتزن. إن ما حدث في سالزبوري أمر خطير، لكنه ليس ذلك الهجوم أو ذلك الحادث الذي يحتاج للبند الخامس".

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، بعد أن فقدا وعيهما في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الشهر الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قاطع.