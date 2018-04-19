الناتو: حادث سالزبوري لا يحتاج لتفعيل الفقرة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك

وأضاف ستولتنبرغ، في كلمة أمام جامعة لايدانا في لاهاي، "يجب على الناتو الرد بشكل كاف ومتزن. إن ما حدث في سالزبوري أمر خطير، لكنه ليس ذلك الهجوم أو ذلك الحادث الذي يحتاج للبند الخامس".
وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، بعد أن فقدا وعيهما في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الشهر الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قاطع.
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