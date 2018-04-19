موسكو تدعو لندن لعدم القضاء على الأدلة الخاصة بــ"قضية سكريبال"

صرحت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تحث لندن على عدم التسرع في القضاء علي الأدلة الخاصة بــ"قضية سكريبال".

© Sputnik . Nancy Sisil لندن ترد على اثنين فقط من أصل 47 سؤالا طرحتها موسكو بشأن "سكريبال"

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين، في هذا السياق: "ما زالت موسكو مستعدة للتعاون البناء مع بريطانيا لتوضيح هذه القضية التي كانت مربكة منذ بدايتها. أما الآن فقد أصبحت هذه القضية مربكة للغاية. إننا على استعداد للتعاون، الذي تحدثت عنه، في أي من الصيغ القانونية الدولية. ونحن نحث لندن على عدم التسرع في القضاء على الأدلة الخاصة بهذه القضية.

يذكر أن العلاقات القائمة بين روسيا وبريطانيا ازدادت تأزما بشكل حاد، بعد وقوع حادث سالزبوري، حيث تم تسميم عقيد المخابرات العسكرية الروسية المتقاعد سيرغي سكريبال وابنته يوليا. وفي هذا السياق زعم الجانب البريطاني بأن روسيا متورطة في قضية التسمم المذكورة باستخدام مادة "أ- 234 " السامة. أما روسيا فتنكر ذلك بشكل قاطع.