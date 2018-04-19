موسكو: رحلات "أيروفلوت" إلى أمريكا قد تتوقف بسبب صعوبات الحصول على تأشيرات

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لا تستبعد توقف الرحلات الجوية التابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية بين روسيا والولايات المتحدة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov موسكو: طرد واشنطن للدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة خطوة غير مسؤولة

موسكو- سبوتنيك وأرجعت الخارجية الروسية السبب إلى صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول.

وجاء في بيان للخارجية: "لا يمكن حتى استبعاد بقاء دولتينا دون رحلات جوية بينهما، شركة أيروفلوت التي تعتبر الشركة الوحيدة المنفذة للرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا الولايات المتحدة قد تضطر لوقفها وذلك لأن أفراد الطاقم يواجهون صعوبات بالحصول على تأشيرات الدخول".

وكانت واشنطن وعدد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، قد قررت طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية اتهام موسكو بالتورط في محاولة قتل العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وهو ما تنفيه موسكو، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورط روسيا في القضية.