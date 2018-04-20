لافروف لـ"سبوتنيك": روسيا تأمل أن يحدد ترامب مقترحه بشأن زيارة بوتين لأمريكا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تأمل في أن يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحه بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن.

© Sputnik . Mekhael klementev ترامب يدعو بوتين إلى لقاء ثنائي في واشنطن

موسكو- سبوتنيك . وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ننطلق من حقيقة، أن الرئيس الأمريكي في المحادثة الهاتفية — وهذا أصبح معروفا بالفعل، وليس هناك أي سر — قد وجّه مثل هذه الدعوة، وقال إنه سيكون سعيدا لرؤية (بوتين) في البيت الأبيض، ثم سيكون سعيدا للاجتماع في إطار زيارة ردية. وعاد عدة مرات لهذا الموضوع، لذلك وضحنا، بالطبع، لزملائنا الأمريكيين، أننا لا نريد أن نكون متطفلين، لكننا لا نريد أن نكون غير مهذبين، وأنه، نظرا، لأن الرئيس ترامب، قد قدم مثل هذا الاقتراح، فإننا ننطلق من أنه سوف يحدده".

وكان بوتين وترامب، قد اتفقا، في وقت سابق، خلال محادثة هاتفية، على إمكانية عقد قمة، وقال البيت الأبيض، إن واشنطن قد تكون المكان المحتمل.