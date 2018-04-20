لافروف: بوتين مستعد للقاء ترامب

© Sputnik . Maxim Blinov لافروف لـ"سبوتنيك": روسيا تأمل أن يحدد ترامب مقترحه بشأن زيارة بوتين لأمريكا

موسكو- سبوتنيك . وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاستعدادات لاجتماع الرئيسين "معلقة"، إن "الكلمة خرجت " يقصد التأكيد على النية من جانب ترامب. وأضاف: "إن الرئيس بوتين مستعد لاجتماع كهذا".

ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن التحضيرات للقمة بحد ذاتها لا تجري بعد.

وأكد لافروف: "ولكن إذا كان الأمر كذلك، فبمجرد أن يكون هناك بعض التطور، سنخبركم بالتأكيد عن ذلك، ولكنني سوف ألفت الانتباه فقط، إلى أن دونالد ترامب، عقب هذه المكالمة الهاتفية تحدث عدة مرات في التغريدات، وشفهيا، عن أنه ينبغي حل القضايا مع روسيا، نحن نريد أن نكون على علاقات جيدة مع روسيا، وهذا أفضل من عدم وجود علاقات جيدة، والأحمق فقط هو الذي يفكر بطريقة أخرى. كل هذا نسمعه أيضا".