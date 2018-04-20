لافروف لـ "سبوتنيك": لا مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن رئيسا روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وكذلك العسكريين من البلدين لن يسمحوا بنسبة 100 في المئة، بمواجهة عسكرية.

© Sputnik . Michael Klimentyev لافروف: بوتين مستعد للقاء ترامب

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالعودة إلى مسألة مخاطر المواجهة العسكرية، أنا أنطلق من حقيقة أن العسكريين لن يسمحوا بذلك، ولن يسمح بذلك، بالطبع، لا الرئيس بوتين، وأنا واثق لن يسمح كذلك الرئيس ترامب. فهما رئيسان قد انتخبا من قبل شعوبهما، وهما مسؤولان أمام هذه الشعوب عن السلام والأمن".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "بعد ذلك، كانت هناك اتصالات على مستوى القيادة العسكرية، على مستوى الجنرالات، وبين ممثلينا وقيادة التحالف الأمريكي، تم إبلاغهم عن مكان وجود "الخطوط الحمر"، بما في ذلك "الخطوط الحمر" على الأرض جغرافيا. على أية حال، تظهر النتائج، أنهم لم يجتازوا هذه "الخطوط الحمر".