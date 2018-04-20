زاخاروفا: "التهديد السيبراني من روسيا" أعده البريطانيون للموافقة على هجمات سيبرانية ضد موسكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موضوع التهديد السيبراني المزعوم من روسيا، أعده البريطانيون للموافقة على الهجوم السيبراني ضد موسكو.

موسكو — سبوتنيك. نقل بيان وزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها:

"يبدو أنه باستغلال موضوع التهديد السيبراني المزعوم من روسيا، تعد الحكومة البريطانية سكانها للموافقة على الهجوم السيبراني الضخم ضد روسيا في لندن، والذي — في حالة التنفيذ — سيكون في الواقع عملا عدوانيا وغير مبرر".

وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في لندن قد أكد، في وقت سابق، وجود ما وصفه بـ "حملة مسعورة معادية لروسيا" في بريطانيا، مشيرا إلى أنه لا مخاوف حقيقية بشأن التهديدات السيبرانية المزعومة.

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف ، مؤخرا أن الولايات المتحدة وبريطانيا، لا يجهدون أنفسهم، ولو بإظهار أية أدلة أو إثباتات ترافق اتهام روسيا في عمليات قرصنة إلكترونية.



