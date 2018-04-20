فولودين يدعو لمساءلة من يسترشد في أنشطته على أراضي روسيا بعقوبات الغرب "جنائيا"

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، لوضع أولئك الذين في نشاطاتهم على الأراضي الروسية يتقيدون بقرارات الدول الأجنبية المعادية، وضعهم أمام المسؤولية بما في ذلك المساءلة الجنائية.

© Sputnik . Sergei Kuznetsov عضو مجلس الدوما يعلق على تصريحات أمريكا عن هجوم "مرتزقة روس" في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وجاء في البيان الذي نشر على موقع الرسمي للمجلس: " دعا رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، يوم 20 نيسان /أبريل، لدى مناقشة مشروع قانون حول العقوبات الجوابية ضد السياسة الأميركية تجاه روسيا، في اجتماع مع ممثلي وخبراء دوائر الأعمال، إلى فرض حظر على تنفيذ العقوبات الأميركية على أراضي دولة روسيا الفيدرالية".

وأشار البيان إلى أن فولودين "أوضح بأنه من المعقول اتخاذ تدابير بحق أولئك الذين في سيتقيدون في أعمالهم على أراضي روسيا بقرارات الدول الأجنبية المعادية لروسيا".

ونقل البيان عن فولودين قوله: "في روسيا يجب أن نعيش وفقا للقوانين الروسية".

ويذكر أن السلطات الأميركية، سبق وأعلنت في بداية نيسان/أبريل الحالي، فرض عقوبات جديدة على روسيا. وتم إدراج أسماء بعض كبار رجال الأعمال الروس وشركات يترأسونها في قائمة الشخصيات والشركات التي تم فرض العقوبات ضدها.

وفي الوقت الراهن تدرس الحكومة الروسية إمكانية اتخاذ إجراءات جوابية، تشمل قطاعات مختلفة في الاقتصاد والتجارة ، بعد أن اتخذت إجراءات جوابية في قطاع العلاقات الدبلوماسية، بما فيها طرد اكثر من 60 دبلوماسيا أميركيا، من أعضاء البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو، تزامناً مع إغلاق بعض القنصليات الأميركية في عدد من المدن الروسية، كرد مماثل على طرد الدبلوماسيون الروس.