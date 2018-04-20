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23:11 20 أبريل/ نيسان 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري اتصالا هاتفيا

    بوتين للرئيس الكوبي: مستعدون لتقديم الدعم الاقتصادي

    © Sputnik . Michael Klimentyev
    روسيا
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    أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان بالرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل.

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Maxim Blinov
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    موسكو —سبوتنيك. وهاتف بوتين أيضا زعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو.

    وقال بوتين للرئيس الكوبي وكاسترو إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم في التحديث الاجتماعي والاقتصادي لكوبا.

    وأكد الرئيس الروسي والرئيس الكوبي عزمهما "تنفيذ المشاريع المشتركة و"في المقام الأول مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل".

    وكان بوتين قد هنأ أمس الخميس، الرئيس ميغيل دياز كانيل، بانتخابه لمنصب رئيس مجلس الحكومة الكوبية، مشيرا لاستعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

    كما أرسل الرئيس بوتين برقية إلى راؤول كاسترو، شكره فيها على السنوات العديدة من التعاون المثمر، التي ساهمت في التطور التدريجي للعلاقات الروسية الكوبية.

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