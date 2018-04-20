بوتين للرئيس الكوبي: مستعدون لتقديم الدعم الاقتصادي

وقال بوتين للرئيس الكوبي وكاسترو إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم في التحديث الاجتماعي والاقتصادي لكوبا.
وأكد الرئيس الروسي والرئيس الكوبي عزمهما "تنفيذ المشاريع المشتركة و"في المقام الأول مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل".
وكان بوتين قد هنأ أمس الخميس، الرئيس ميغيل دياز كانيل، بانتخابه لمنصب رئيس مجلس الحكومة الكوبية، مشيرا لاستعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما أرسل الرئيس بوتين برقية إلى راؤول كاسترو، شكره فيها على السنوات العديدة من التعاون المثمر، التي ساهمت في التطور التدريجي للعلاقات الروسية الكوبية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)