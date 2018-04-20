بوتين للرئيس الكوبي: مستعدون لتقديم الدعم الاقتصادي

وكان بوتين قد هنأ أمس الخميس، الرئيس ميغيل دياز كانيل، بانتخابه لمنصب رئيس مجلس الحكومة الكوبية، مشيرا لاستعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما أرسل الرئيس بوتين برقية إلى راؤول كاسترو، شكره فيها على السنوات العديدة من التعاون المثمر، التي ساهمت في التطور التدريجي للعلاقات الروسية الكوبية.