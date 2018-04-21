وزيرا المالية الروسي والأمريكي يبحثان مسألة العقوبات

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم السبت 21 أبريل/نيسان، أن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ناقشا خلال اجتماع في واشنطن يوم الجمعة موضوع العقوبات.

© REUTERS / Murad Sezer وزير المالية الروسي يعلن رفض العقوبات خلال مناقشته مع "مجموعة العشرين"

واشنطن — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي لوزارة المالية:

التقى وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في 20 أبريل على هامش أعمال الدورة الربيعية للهيئات الإدارية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وخلال الاجتماع ناقشا موضوع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة، في 6 نيسان/أبريل الجاري، قد فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت 38 شخصية، بين مسؤول رفيع المستوى ورجل أعمال روسي، وشركات يديرها رجال أعمال أدرجوا في القائمة. بالإضافة إلى وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف و سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وذلك ردا على تصرفات روسيا" في مسائل، القرم وأوكرانيا وسوريا، والهجمات السيبرانية المزعومة.

يذكر أن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف أعلن، أمس الجمعة 20 أبريل/ نيسان، أن الكثير من نظرائه من دول العشرين الكبرى، بما فيهم الأوروبيين، أعربوا عن عدم جواز السياسة الحمائية.