كوساتشيف: رد فعل روسيا والصين تجاه تصريحات كوريا الشمالية إيجابي

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم السبت 21 أبريل/نيسان، بأن اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تصريحات كوريا الشمالية باعتزامها تعليق تجاربها النووية، وليس هناك أدنى شك بأن يكون رد فعل روسيا والصين إيجابيا أيضا.

© REUTERS / KCNA كوريا الشمالية: لم تعد لدينا حاجة لإجراء تجارب نووية وصاروخية

موسكو- سبوتنيك . وأضاف كوساتشيف، أن إلغاء العقوبات ضد كوريا الشمالية سيكون ممكنا بعد عودتها إلى منظومة عدم نشر الأسلحة النووية وتطبيع العلاقات مع الجيران، فالتصريحات وحدها غير كافية.

وأشار كوساتشيف إلى أن التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية تحقق جراء الإجراءات الجماعية للدول الست، بما في ذلك الحفاظ على قنوات الحوار بين روسيا والصين مع بيونغ يانغ، كما يجب أن يتبعه خطوات أميركية متبادلة، مثل التخلي عن السلوك العدواني، واستعادة الحوار السياسي.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، اليوم السبت 21 أبريل/نيسان، تعليق تجاربها النووية والصاروخية قائلة إنها ستهدم موقعا لتلك التجارب في شمال البلاد، وأنها لم تعد بحاجة إليها.