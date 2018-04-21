الخارجية الروسية: سلوك واشنطن لم يحدث حتى خلال الحرب الباردة

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، عن أسفها الشديد جراء عدم منح الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات دخول لراقصتي باليه روسيتين، مؤكدة أن هذا لم يحصل حتى خلال أيام الحرب الباردة.