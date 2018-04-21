أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ترحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في تخفيف التوترات على شبه الجزيرة الكورية وسيعزز نزع السلاح النووي

© REUTERS / REUTERS TV / CCTV الصين ترحب بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية

موسكو — سبوتنيك . وقالت الخارجية في بيان: " نرحب ببيان رئيس حزب العمال الكوري الشمالي، الذي يتعلق بإنهاء التجارب النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الشمالية ابتداء من 21 نيسان/أبريل، ونعتبر أن هذا القرار هو خطوة مهمة نحو المزيد من تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتدعيم الاتجاهات الإيجابية في تطبيع الوضع في شمال شرق آسيا".

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية بشمال البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

وأكدت كوريا الشمالية إنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءً من اليوم السبت 21 أبريل.