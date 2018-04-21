القوات الخاصة الروسية تحبط عمليات إرهابية في ستافروبول

أحبطت القوات الخاصة الروسية، اليوم السبت 21 أبريل/ نيسان، هجمات خطط لها تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة ستافروبول.

© Sputnik . Natalia Seliverstova رجال الأمن لم يعثروا على أشياء مشبوهة في مبنى وزارة الخارجية الروسية

وأوضحت وكالة الاستخبارات أن منظم الهجمات من مؤيدي أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم الإرهابي، قام بالتخطيط لهجمات تحمل طابع إرهابي.

ووفقا للقوات الخاصة، المهاجم كان على وشك استخدام العبوات الناسفة والأسلحة النارية. وكان ينوي مهاجمة مبنى حكومي في مدينة ستافروبول وجهاز الأمن الإقليمي.

وقاوم المتشدد أثناء محاولة الاعتقال، التي تمت في 21 أبريل/ نيسان، وتم القضاء بعد مقاومة منه.

وتم العثور في موقع العملية على بندقية وذخيرة، وسكين وساطور، وحقيبة تحتوي على مواد متفجرة، وعلم لـ"داعش" وقسم الولاء للبغدادي مكتوبا بخط اليد. وكذلك ومخطط لمبنى إقليم حكومة ستافروبول وجهاز الأمن الإقليمي.