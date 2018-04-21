الخارجية الروسية: مناهضو تطور العلاقات الروسية الأمريكية يدمرون بتهور أسس التفاعل

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت 21 أبريل/ نيسان، إن مناهضي تطور العلاقات الروسية الأمريكية يدمرون بتهور أسس التفاعل من خلال الاتهامات الكاذبة التي لا تتوقف.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية: سلوك واشنطن لم يحدث حتى خلال الحرب الباردة

موسكو — سبوتنيك . وذكرت المتحدثة: "بالطبع ، نحن محبطون في المقام الأول بالتأثير السلبي على العلاقات الروسية الأمريكية. معارضي تطور العلاقات الطبيعي، والذين يكتمون اليوم في الولايات المتحدة كل الأصوات المعقولة، يدمرون بحماقة أساس التفاعل الثنائي، ويسعون من خلال الاتهامات السخيفة القيام بهذا، ينسون في الوقت نفسه أن الوضع في العالم كله يعتمد على جو الحوار بين دولنا، ولا يمكنهم فهم أن الضغط على روسيا لا يجلب نتيجة بأي شكل من الأشكال".

وكان الحزب الديمقراطي الأمريكي قد رفع دعوى قضائية ضد السلطات الروسية ومؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، وضد مقر حملة دونالد ترامب، بما في ذلك صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بشأن الهجمات السيبرانية لعامي 2015 و 2016 بهدف "الإضرار بالديمقراطيين، وكذلك بهدف الترويج لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك".

وأشارت المتحدثة إلى أن الخارجية الروسية لم تستلم من الجانب الأمريكي أي رسالة بشأن الدعوى، وسمعت عن هذه القضية من خلال وسائل الإعلام.