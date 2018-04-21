الخارجية الروسية: مناهضو تطور العلاقات الروسية الأمريكية يدمرون بتهور أسس التفاعل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن مناهضي تطور العلاقات الروسية الأمريكية يدمرون بتهور أسس التفاعل من خلال الاتهامات الكاذبة التي لا تتوقف.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية: سلوك واشنطن لم يحدث حتى خلال الحرب الباردة

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة: "بالطبع ، نحن محبطون في المقام الأول بالتأثير السلبي على العلاقات الروسية الأمريكية، معارضي تطور العلاقات الطبيعي، والذين يكتمون اليوم في الولايات المتحدة كل الأصوات المعقولة، يدمرون بحماقة أساس التفاعل الثنائي ، ويسعون من خلال الاتهامات السخيفة القيام بهذا، ينسون في الوقت نفسه أن الوضع في العالم كله يعتمد على جو الحوار بين دولنا، ولا يمكنهم فهم أن الضغط على روسيا لا يجلب نتيجة بأي شكل من الأشكال ".

يتبع…