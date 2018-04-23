لافروف: روسيا والصين تؤيدان إجراء تحقيق مستقل للهجمات الكيميائية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 23 نيسان/أبريل، أن روسيا والصين تقيمان الهجوم الصاروخي، الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، سلبيا.

وصرح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ اي: "قيم الجانبان الهجوم الصاروخي، الذي شنته الولايات المتحدة وحلفاؤها على الأراضي السورية سلبيا. إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار الوزير الروسي إلى أن الجانبين أيدا إجراء تحقيق شامل وموضوعي، دون ضغوط خارجية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للهجوم المزعوم على مدينة دوما.

وكان الغرب قد اتهم دمشق، في وقت سابق، بشن هجمات كيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، إلا أن موسكو نفت المعلومات حول إسقاط الجيش السوري قنابل الكلور على المدينة.