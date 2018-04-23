بيسكوف: إصلاحات مجلس الأمن ممكنة فقط على أساس توافق أعضائه الدائمين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد أي بديل عن مجلس الأمن الدولي، وأن أي تغيرات أو إصلاحات لهذا المجلس يجب أن تكون نتاجا لتوافق أعضائه الدائمين.