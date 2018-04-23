الكرملين يعلق على احتمال تسليم "إس-300" إلى سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين 23 نيسان/أبريل، إن الكرملين لا يعلق على إمكانية توريد "إس-300" إلى سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أدى إلى تدهور وضع التسوية السورية.

© Sputnik . Alexander Vilf الكشف عن تفاصيل إمدادات "إس-300" إلى سوريا

وصرح بيسكوف: "لن أعلق حاليا، لكنني سأذكر مرة أخرى بتصريحات الرئيس بوتين بعد الهجوم الصاروخي على دولة ذات سيادة، انتهاكا لأسس القانون الدولي".

وأكد على أن الضربة الأمريكية أدت إلى تدهور الأوضاع والتسوية السورية، كما تم إلحاق الضرر بالقانون الدولي وروح التعاون، فيما يتعلق بالسعي إلى التسوية السياسية.

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في وقت سابق، عن بدء تسليم منظومة "إس-300" لسوريا في القريب العاجل.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد نفذت هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، صباح يوم السبت 14 نيسان/أبريل. وقد أطلق التحالف أكثر من 100 صاروخ على الأراضي السورية، إلا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض أغلبيتها.