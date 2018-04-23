الكرملين يعلق على احتمال تسليم "إس-300" إلى سوريا

وأكد على أن الضربة الأمريكية أدت إلى تدهور الأوضاع والتسوية السورية، كما تم إلحاق الضرر بالقانون الدولي وروح التعاون، فيما يتعلق بالسعي إلى التسوية السياسية.
وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في وقت سابق، عن بدء تسليم منظومة "إس-300" لسوريا في القريب العاجل.
وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد نفذت هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، صباح يوم السبت 14 نيسان/أبريل. وقد أطلق التحالف أكثر من 100 صاروخ على الأراضي السورية، إلا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض أغلبيتها.
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