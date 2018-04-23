لافروف حول "إس-300": لابد من انتظار قرار موسكو ودمشق

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش زيارته إلى الصين إن مسألة تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا لا تحل بعد، ولابد من انتظار قرار موسكو ودمشق.

Ministry of defence of the Russian Federation الكرملين يعلق على احتمال تسليم "إس-300" إلى سوريا

وأكد لافروف "لا يمكنني القول إنه تم اتخاذ القرار. ولابد من انتظار القرارات، التي ستتخذخت القيادة الروسية مع ممثلي سوريا. لا أظن أن يكون ذلك سرا، سيتم الإعلان عن كل ذلك".

وأشار لافروف إلى ضرورة الاستعداد لاستمرار الاستفزازات في سوريا، على الرغم من تحذيرات موسكو للولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأضاف "لا شك في ضرورة الاستعداد لتكرار الاستفزازات، على الرغم من تحذيرنا لزملائنا الأمريكيين والأوروبيين، المشاركين في هذه المغامرة، بقسوة. إننا قلقون بشأن خطط الزملاء الغربيين بمستقبل سوريا".

ووصف نداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة بعدم سحب قواتها من سوريا بـ"الموقف الاستعماري"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي سيطلب إيضاحا من الجانب الفرنسي حول مقصدهم.