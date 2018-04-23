أشجار زيتون في توأمة اللاذقية ويالطا في روسيا

أقيمت علاقة توأمة بين مدينتي يالطا الروسية واللاذقية السورية، وتكريما للحدث افتتحت في مدينة يالطا في القرم، جنوب غربي روسيا، حديقة للصداقة الروسية السورية، وتم غرس عدد من أشجار الزيتون كرمز للسلام وتأكيدا على أواصر العلاقة بين البلدين.

© Sputnik . morad saeed شاهد بالفيديو حدائق اللاذقية السورية ويالطا الروسية تبحث عن السلام والمحبة

© Sputnik . Naowaf Ibrahim حديقة الصداقة الروسية السورية

سبوتنيك . وقال مدير حديقة النباتات في يالطا يوري بلوغاتار في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": إن "هذا حدث هام بالنسبة لنا، سوف تعيش أشجار الزيتون عشرات وبل مئات السنين. وهذه الحديقة سوف تبقى ذكرى لهذا اليوم الجميل يتذكرها أحفادنا والأجيال القادمة".

وتابع بلوغاتار بقوله: "تربطنا مع سوريا علاقات تاريخية، وهذه الحديقة ما هي إلا تأكيد على العلاقات المتينة وبادرة خير ستساعد على ازدهار العلم والمعرفة بين البلدين. تم توقيع اتفاقية تعاون، ونحن مهتمون جدا بتطوير العلوم والزراعة في سوريا، ونريد العمل مع شركائنا هناك".

وأكد مدير حديقة النباتات في يالطا على أن شبه جزيرة القرم تخطط لتبادل الموظفين والخبرات بين البلدين، وتنظيم دورات تدريبية، ومحاضرات ومؤتمرات علمية حول علم البيئة، وعلم النبات، وقال: "مشروع توأمة يالطا واللاذقية هام جدا ومثير للاهتمام بالنسبة لكل من روسيا وسوريا. اتفقنا على تبادل الجينات النباتية. سوف نقدم أصنافنا من النباتات ونراقب باهتمام كيف تتأقلم الشتلات السورية مع الطقس في يالطا".

كما أضاف بأن المناخ والطبيعة في اللاذقية والساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم متشابهين جدا من حيث البحر والجبال ودرجة الحرارة، وقال: "أنا سعيد جدا بهذا الحدث. علمنا بأن محافظ اللاذقية السيد إبراهيم خضر السالم مولع جدا بالورود. لذلك أرسلنا له أنواعًا جميلة من الورود الروسية".