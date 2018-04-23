رسالة تقدير من روسيا إلى البوسنة والهرسك

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعرب عن تقديرها للرفض المبدئي للبوسنة والهرسك للانضمام للتدابير التقييدية، وفرض عقوبات على موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو في كلمتها أمام مجلس الشعب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك: "أننا نقدر بإخلاص خط السياسة الخارجية المستقل لبلدكم بما في ذلك رفض البوسنة والهرسك المبدئي الالتزام بالتدابير التقييدية غير المشروعة والعقوبات ضد روسيا".

© AP Photo / Mary Altaffer كوساتشيوف: روسيا مستعدة للمشاركة في إصلاح الأمم المتحدة

وشددت ماتفيينكو على أن شعب البوسنة والهرسك، عانى ما لم تعانيه أية دوله أخرى من "فرض قرارات من الخارج، باستخدام لغة القوة والإنذارات وتعرف ثمن هذا".

وأشارت ماتفيينكو إلي "إن تعميق الروابط مع دول جنوب شرق أوروبا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوروبي. إن البلقان بالنسبة لنا ليس مجرد مفهوم جغرافي أو سياسي، بل يربطنا تاريخ وثقافة ولغة ودين مشتركين منذ قرون قديمة".

هذا وتتواجد الآن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي مع أعضاء من المجلس في البوسنة والهرسك في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدأتها بوضع الزهور على النصب التذكاري "الشعلة الخالدة" في وسط سراييفو، التي أنشئت في ذكرى قتلى الحرب العالمية الثانية.