" السبع الكبار" تتهم روسيا بسلوك مزعزع للاستقرار

اتهمت "مجموعة السبع"، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، روسيا بسلوك مزعزع للاستقرار، لكنها أبدت في الوقت ذاته استعدادها للتعاون حول الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

© AFP 2018 / Patrick Hertzog الاتحاد الأوروبي يعول على الدول السبع الكبار بشأن روسيا

موسكو — سبوتنيك . واتهم وزراء خارجية مجموعة السبعة الكبار في البيان الختامي لنتائج الاجتماع في تورونتو، روسيا بسلوك يزعزع الاستقرار، لكنهم عبروا عن استعدادهم للتعاون حول الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

وجاء في البيان الختامي:

نحن ملتزمون بحماية وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد. وهي تعارض سلوك روسيا غير المسؤول والمزعزع للاستقرار، بما في ذلك التدخل في الأنظمة الديمقراطية للبلدان الأخرى، على الرغم من ذلك، سنواصل التعاون مع روسيا في قضايا الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

وأضاف البيان: "ونحن نذكر، أن تمديد العقوبات الاقتصادية بخصوص دونباس تتعلق تماما في تنفيذ كامل ولا رجعة فيه لاتفاقات مينسك من قبل روسيا. هذه العقوبات يمكن أن ترفع، فقط عندما تفي روسيا بالتزاماتها، ولكن نحن أيضا على استعداد لاتخاذ تدابير تقييدية جديدة في حال تتطلب تصرفات روسيا ذلك".

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى قد أعلن، عقب نتائج اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة "السبع الكبار"، الذي تجري أعماله في مدينة تورنتو الكندية، أن دول مجموعة السبع منفتحة على الحوار مع روسيا، لكنها ما زالت تحملها مسؤولية "أعمالها الخبيثة".