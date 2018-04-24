شويغو: هدف واشنطن الرئيسي في سوريا تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والتحالف في سوريا ليس محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بل لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي.

© AFP 2018 / MADOKA IKEGAMI / POOL / AFP لافروف: نهج تخريب سوريا اتخذه عدد من البلدان والولايات المتحدة لن تغادرها

بكين — سبوتنيك . وأشار شويغو، في كلمة له اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الصينية بكين: "في الوقت الحالي، تم إنشاء جميع الظروف لإحياء سوريا كدولة موحدة غير قابلة للتجزئة، ولكن لتحقيق هذا الهدف، من الضروري بذل جهود ليس روسيا فقط، ولكن أيضا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين".

وقال: "بعد هزيمة ما يسمى "بالدولة الإسلامية" ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى بما في ذلك إلى وسط وجنوب شرق آسيا، حيث يتم إنشاء خلايا إرهابية جديدة هناك".

وأكد أن الوضع في أفغانستان يزداد سوءا، وأن سياسة واشنطن تسهم فعليا في زيادة نشاط الإرهابيين في شمال البلاد.

وأضاف الوزير الروسي: "الوضع يزداد تعقيدا بسبب استخدام الإرهابيين للأسلحة الحديثة، بما في ذلك المركبات الجوية دون طيار". وأوضح: "الطائرات دون طيار، التي يستخدمها المسلحون في سوريا قادرة على العمل على مسافات تزيد عن 100 كيلومتر. ولا يمكن إنشاؤها دون مساعدة فنية من الدول المتقدمة. ويمكن أن يكون لاستخدام مثل هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان نتائج كارثية".

وقال: "نقطة ساخنة أخرى في الشرق الأوسط هي أفغانستان. الوضع هناك مستمر في التدهور. وجود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الجمهورية الإسلامية لأكثر من 15 عاما لم يطبع الوضع هناك. في جوهر الأمر، يسعون إلى الحصول على موطئ قدم في البلاد لتعزيز نفوذهم على دول منطقة آسيا الوسطى".