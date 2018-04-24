الولايات المتحدة تدفع دول العالم نحو سباق تسلح

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدفع العالم نحو سباق تسلح جديد، وترغب في الحفاظ على دور المهيمن في القضايا الدولية، حتى في تعاملاتها مع حلفائها.