سفير بريطانيا في روسيا: قضية سكريبال لن تؤثر على عملية منح التأشيرات للمواطنين الروس

أكد السفير البريطاني لدى روسيا لوري بريستو أن قضية تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال لن تؤثر على عملية منح تأشيرات دخول بلاده للمواطنين الروس.

© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas صحيفة بريطانية: الشرطة البريطانية تحدد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية سكريبال

موسكو — سبوتنيك . وأجاب بريستو في تصريحات لوكالة "نوفوستي" عن سؤال حول ما إذا كانت قضية سكريبال ستؤثر على عملية منح تأشيرات بريطانيا للروس، قائلا: "كلا لن يكون لها تأثير على عمليات التأشيرات، وستسير هذه العمليات كالمعتاد"، متابعا: "للروس الراغبين في الحصول على التأشيرة أن يطلبوها بشكل طبيعي من مركز طلبات التأشيرات".

وأضاف بريستو: "نأمل في أن يبقى الوقت المعتاد لمراجعة طلبات التأشيرات كما كان في السابق، وبشكل عام لن يكون هناك أي تغيير".