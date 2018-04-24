شويغو: الضربات الجوية الأمريكية على سوريا "عقاب بدون تحقيق"

اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، أن ضربات أمريكا وحلفائها الجوية على سوريا "انتهاك لكل القوانين الدولية".

بكين — سبوتنيك . وقال شويغو خلال اجتماعه مع رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول شو تشى، إن الضربات الجوية تم تنفيذها وفق "أسلوب الغرب، عقوبة دون تحقيق".

وقدم وزير الدفاع الروسي الشكر للصين على "الدعم الذي قدموه في مجلس الأمن بشأن الهجوم الصاروخي على سوريا".

وأضاف شويغو: "من المؤكد أن هذا الهجوم يعد انتهاكا لجميع القواعد الممكنة وغير الممكنة الدولية والإنسانية على حد سواء".

ورغم أن أول اجتماع بين شويغو وشو تشي كان في 2013، إلا أن وزير الدفاع الروسي أكد أن"الوقت يغير كل شيء، ولكن لحسن الحظ، لا يغير علاقاتنا الشخصية والرسمية. والمفتاح لهذا هو العلاقات الوثيقة والودية لرئيسي دولتينا".

ووصل شويغو إلى الصين، أمس الاثنين، لحضور اجتماع وزراء الدفاع في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتضم المنظمة التي تأسست عام 2001 كلا من الهند وكازاخستان والصين وباكستان وقيرغزستان وأوزبكستان.