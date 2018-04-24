بدء حملة توزيع شريط القديس جاورجيوس في موسكو (صور)

بدأت في موسكو حملة توزيع شرائط القديس جاورجيوس بمناسبة اقتراب يوم النصر. وكما جرت العادة، فقد بدأت حملة التوزيع، احتراما للذكرى التاريخية، من أمام مبنى وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا".

وقد بدأت هذه الحملة في موسكو، في آذار/مارس من عام 2005، بمبادرة من صحفيي "روسيا سيغودنيا". ومن المتوقع أن ينضم للحملة هذا العام 85 منطقة روسية وأكثر من 70 دولة.

وقال صاحبة الفكرة، الصحفية ونائب رئيس تحرير "روسيا سيغودنيا" ناتاليا لوسيفا: "من المهم أن نتذكر لماذا وكيف تم إنشاء حملة "شرائط القديس جاورجيوس". لقد كانت حملة غير سياسية وتهدف للحفاظ على الذكرى التاريخية. وتم التخطيط أولا للحملة لتكون محلية وقصيرة، لكنها أصبحت تقليدا شعبيا، وأود أن تحافظ على معناها الأصلي: لمسة شخصية من التاريخ العائلي في سياق الحرب العالمية الثانية، فهم وقبول تلك الرموز، التي زرعتها فينا الأحداث المأساوية في منتصف القرن العشرين، احترام التضحية، التي قدمتها كل أسرة في البلاد".

وتجري الحملة بمشاركة آلاف المتطوعين في جميع أنحاء روسيا. كما انتشرت الحملة إلى خارج الحدود الروسية وسيتم هذا العام توزيع الشرائط في كل من الأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين وتركيا وإسرائيل وغيرها من الدول.