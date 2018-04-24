الخارجية الروسية: واشنطن لا تفي بالتزاماتها في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation موسكو: نطور الأسلحة كرد على الوضع الأمني العالمي... وتمديد اتفاقية "ستارت" مشروط

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ، يجب أن تسترشد بمبدأ عدم جواز تعزيز أمنها على حساب أمن الدول الأخرى قبل نشر أنظمتها الدفاعية الصاروخية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن الامتثال للاتفاقيات والالتزامات في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح: "لا توجد سوى طريقة واحدة لحل هذه المشكلة: يجب على الولايات المتحدة، قبل تنفيذ خططها المضادة للصواريخ، لا بالكلمات، ولكن بالفعل، أن تسترشد في الواقع بالمبدأ العام، وهو عدم القبول بتعزيز أمنها على حساب أمن الدول الأخرى."

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "الولايات المتحدة لا تنفيذ التزاماتها الخاصة بها في إطار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وبشأن معلومات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حقائق ترك أسلحتها الكيميائية على أراض دول أخرى".