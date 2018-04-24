مجلسا الأمن القومي الروسي والإيراني يبحثان الوضع في سوريا والشرق الأوسط

التقى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في سوتشي اليوم الثلاثاء.

© AFP 2018 / THOMAS COEX سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل القدس لإجراء مشاورات أمنية

سوتشي — سبوتنيك . وأكد المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي لوكالة "سبوتنيك" أنه "تم خلال اللقاء مناقشة الوضع في سوريا والشرق الأوسط".

هذا ويجري في سوتشي، يومي 25-26 نيسان/ أبريل الجاري، الاجتماع الدولي التاسع للأمن الوطني وتشارك فيه أكثر من 100 دولة على مستوى أمناء مجالس أمن ووزراء ومساعدي ومستشاري الرؤساء، ووزراء شؤون الأمن القومي ورؤساء هيئات أمنية خاصة، ويمثل روسيا في هذا الاجتماع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.