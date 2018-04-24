وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم

أعلن ممثل القاعدة الروسية في حميميم أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم في سوريا.

© Sputnik . Ramil Sitdikov تفسير سبب الهجوم على "حميميم" في سوريا

حميميم — سبوتنيك . أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم في سوريا، حسب تأكيد ممثل القاعدة العسكرية الروسية.

وقال المتحدث: "بعد حلول الظلام مساء 24 نيسان/ أبريل رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي للقاعدة العسكرية الروسية حميميم أهدافا جوية صغيرة الحجم على بعد من القاعدة الجوية… وقد تم تدمير جميع الأهداف الجوية بالأسلحة النارية المضادة للطائرات".

وأكد أن الحادث لم يسفر عن "إصابات أو أضرار مادية" بالقاعدة العسكرية الروسية.

يتبع…