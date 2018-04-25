روسيا تخطط لإطلاق قاذفة قنابل جديدة في السماء

كشف المتحدث باسم مصنع قازان للطائرات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة تخطط لإطلاق قاذفة قنابل جديدة "تو-22 إم" المعدلة عن سابقاتها من طراز "تو-22".

وقال المتحدث: "نعتزم إطلاق القاذفة الجديدة "تو-22 إم" إلى السماء في شهر أغسطس/آب المقبل، والتي تتميز عن سابقاتها بتقنيات أكثر تطورا وتتناسب مع متطلبات العصر".

يذكر أن القاذفة الجديدة "تو-22 إم 3" هي قاذفة مصممة بشكل فريد لإعطائها القدرة على القيام بمهمات مختلفة منها تدمير الأهداف البرية والبحرية على ارتفاعات كبيرة ومتوسطة. ودخلت قاذفة القنابل إلى العمل العسكري السوفياتي عام 1989 وتعد من أكبر القاذفات في العالم وتم تصنيع 268 طائرة منها.