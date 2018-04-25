مصدر روسي: موسكو لم تسلم سوريا منظومة "إس 300"

أعلن مصدر عسكري دبلوماسي روسي، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، أن روسيا لم تسلم سوريا منظومة "إس300"، وهذه المنظومة غير موجودة لدى القوات السورية.

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر: "لدى القوات السورية العديد من منظومات الدفاع الجوي منها السوفيتي ومنها الروسي الحديث من نوع بانتسير".

وأكد المصدر أن الأنباء، التي زعمت تسليم سوريا "منذ شهر" منظومة إس 300 "غير صحيحة"، قائلا: "لا توجد إس-300 لدى القوات السورية".

وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن تسليم روسيا القوات السورية منظومة "إس 300"، وهو ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للتصريح بأن إسرائيل سترد بقوة على سوريا حال قامت دمشق باستخدام المنظومة ضد المقاتلات والطائرات الإسرائيلية.