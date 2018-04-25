الكرملين: هناك شكوك بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد بنفس الشروط السابقة مع إيران

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تؤيد الإبقاء على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية طالما لا يوجد بديل حقيقي لهذا الاتفاق حاليا.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: الاتفاق النووي مع إيران غير معقول وما كان ينبغي إبرامه

وقال بيسكوف ردا على سؤال إذا كانت موسكو ستدعم تعديل الاتفاق النووي أو تغييره: "نحن نقف مع الإبقاء على الاتفاق النووي المعقود مع إيران ونعتبر أن ليس هناك بديل فعلي وحقيقي لهذا الاتفاق، ونحن شددنا على هذه المسألة في مختلف المناسبات".

وأضاف بيسكوف أن موسكو لا تدري بأي تفاصيل جديدة تتمحور حول تعديلات أو تغيرات تطرأ على الاتفاق النووي مع إيران.