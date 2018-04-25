من يطاله "تور" يخرج من حيز الوجود

يُعتقد أن مجموعة "تور" الصاروخية الروسية المضادة للطائرات تتقدم على العديد من نظيراتها في مجال حماية السماء من قذائف العدو.

وتستطيع مجموعة "تور" أن تدمر الطائرات والمروحيات والصواريخ الموجهة وغيرها من الأهداف الجوية. ولا تخطئ "تور" هدفها حتى في الظروف الجوية الرديئة وفي ظروف التشويش الإلكتروني.

© Sputnik . Alexey Malgavko الأسلحة الروسية تسقط آلاف الطائرات المعادية

ويشار إلى أنه لا يمكن لأي سلاح من أسلحة الدقة العالية أن يواصل وجوده عندما تطاله صواريخ "تور".

ووفق الخبير دميتري زادوروجني فإن مجموعة "تور" تستطيع التعامل مع الأهداف التي تسير بسرعة تصل إلى 700 متر في الثانية، وتقدر على تدمير الأهداف من مسافة 10000 متر عمودياً و20000 متر أفقياً.

ويمكن للـ"تور" أن تضرب الهدف الواحد بصاروخين في آن واحد.

وتؤدي مجموعة "تور" مهمتها بشكل أوتوماتيكي أو بمساعدة الطاقم البشري.

وتستطيع مجموعة "تور" تمييز "الصديق" من "العدو".

ومن أهم خواص "تور" أنه يمكن وضعها على الآلة المجنزرة وعلى السيارة ذات العجلات، أي أنها تستطيع الوصول إلى أي مكان لتتصدى هناك للقذائف المعادية من دون أن تمنحها فرصة النجاة.