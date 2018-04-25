ريابكوف: موسكو لم تتلق دعوة للمباحثات حول الاتفاقية الافتراضية الجديدة مع إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تتلق أية دعوة للمشاركة في محادثات حول الاتفاقية الافتراضية الجديدة مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن لم نستلم أية دعوات، ولا يمكن التعليق على ما هو غير موجود فعليا، وأيضا من الجوانب الجوهرية للغاية، هي حقيقة بأن التعليقات العلنية التي وردت من واشنطن بمختلف أوجهها تتزامن مع بعضها البعض، أي أن الناس يتحدثون عن نفس الموضوع في أوقات مختلفة وبشكل لا يتطابق 100 بالمئة مع ما قيل في السابق، قبل وبعد ذلك".

وأضاف نائب وزير الخارجية: "الآن، ببساطة لا يوجد هناك موضوع لإعطاء تقييمات لهذا بشكل أكثر تعمقا".

وفي سياق متصل، لفت ريابكوف، إلى أن التعديل المحتمل للاتفاق النووي مع إيران سيواجه مشاكل كبيرة.

وقال بهذا الخصوص: "بالنسبة لنا، تظهر هناك سلسلة كاملة من الأسئلة على أقل تقدير، إذ لم نقل بصراحة مشاكل وصعوبات كبيرة، ويرتبط الأهم منها بخطة عمل شاملة مشتركة، التي في الواقع ولكل المجتمع الدولي لا تؤدي فقط خدمة كأداة جيدة لتحقيق استقرار الوضع وتعزيز نظام منع الانتشار، بل أيضا وكمثال على إمكانية حل المشاكل الأكثر تعقيدا وصعوبة على أساس حل وسط متوازن، الآن هذا الاتفاق أصبح محل شك ، وغدا مصيره غامضا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ترغب في العمل على اتفاق نووي جديد مع إيران، يشمل لاعبين دوليين مثل روسيا وتركيا.

ووفقا لماكرون مثل هذا الاتفاق سيشمل أربعة بنود — إيقاف البرنامج النووي الإيراني حتى عام 2025، وحظر لأطول مدة على أي نشاط نووي ، إنهاء برنامج إيران البالستي وتهيئة الظروف للاستقرار السياسي في المنطقة.