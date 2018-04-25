"حظر الأسلحة الكيميائية" تحاول منع روسيا من عقد مؤتمر مع شهود عيان لحادث دوما

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، أنها نصحت الجانب الروسي بعدم عقد مؤتمر صحفي بمشاركة شهود عيان على حادث مزعوم في مدينة دوما السورية قبل استجوابهم من قبل خبراء البعثة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy بعثة تقصي الحقائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تزور موقعا ثانيا في دوما السورية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المنظمة: "نصحت الأمانة الفنية للمنظمة، الوفد الروسي بأن هؤلاء الناس، بداية ينبغي أن يتم استجوابهم من قبل خبراء بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، كما أوصت بعقد مثل هذا الحدث بعد أن تنهي البعثة عملها. ومع ذلك ، ذكر الوفد الروسي أنه سيظل يعقد إحاطة إعلامية، وأن نيتهم لا تتداخل مع عمل خبراء المنظمة ".

وأضاف البيان أن "فريق بعثة تقصي الحقائق أجرى اليوم زيارة لموقعا ثانيا في دوما، وجمع عينات من الموقع، وهذه العينات سيتم إرسالها إلى معامل المنظمة في ريسيفك".

وكان مكتب تمثيل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأنه يخطط لعقد مؤتمر صحفي بمشاركة شهود عيان على الحادث الكيميائي المزعوم في دوما السورية، بما في ذلك وبمشاركة الصبي السوري، حسن دياب، وقال المندوب الروسي ألكسندر شولغين، إنه سيبذل قصارى جهده لإحضار الصبي إلى لاهاي للإدلاء بشهادته بأن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما كان عرضا تمثيليا.